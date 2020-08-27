РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 авг. В Никольский храм микрорайона Кузнечики Подольска доставили частицу святых мощей святителя Виктора (Островидова) исповедника, епископа Глазовского, сообщается на сайте храма.

«Духовно обогатился приход Никольского храма Подольска. Митрополит Вятский и Слободский Марк в Никольский храм для благоговейного хранения и молитвенного поклонения передал частицу святых мощей святителя Виктора (Островидова) исповедника, епископа Глазовского», - говорится в сообщении.

Передача мощей состоялась по ходатайству митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Святитель Виктор причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном Архиерейском соборе Русской православной церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания.