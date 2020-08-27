РИАМО - 27 авг. В четверг в Москве прошло открытие единого складского комплекса для хранения декораций и реквизита московских театров, а также фондов городских музеев, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы

«Это будет важнейший инфраструктурный объект театральной Москвы. Во-первых, мы освобождаем драгоценные площади в самих театрах. Во-вторых, это экономит средства театров на аренду коммерческих складов. В-третьих, появляется возможность наладить обмен декорациями и реквизитом, а это ускорит и сделает дешевле постановку новых спектаклей», – сказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, единый склад будет полезен также для городских музеев. Освобожденные площади запасников можно будет использовать для организации новых экспозиций и научной работы.

Пять современных складских корпусов с общей площадью в 44,2 тысячи квадратных метров построили на Калужском шоссе около деревни Юрово.

В первых трех корпусах будут храниться декорации и реквизит 18 театров. В четвертом корпусе будут находиться ремонтные мастерские и административно-хозяйственный блок. В пятом корпусе будет располагаться реквизит восьми московских театров.

До конца года сюда же планируется переместить запасники музейного объединения «Музей Москвы», включая коллекцию автомобилей, предметы крестьянского быта и фонд «Археология» и мультимедиа Арт Музея, включая образцы современного искусства, коллекцию фоторепродукций и выставочное оборудование.