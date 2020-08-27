РИАМО - 27 авг. Порядка 10 картин из здания Новой Третьяковской галереи на Крымском Валу находятся под наблюдением специалистов учреждения после протечки крыши здания, сообщает ТАСС.

По словам заместителя генерального директора галереи по развитию Татьяны Мрдуляш, демонтировали достаточно большое количество произведений.

«Несколько произведений находятся под наблюдением хранителей и реставраторов. <...> Сейчас это около 10 работ», — сказала Мрдуляш.

Она добавила, что в отношении большинства работ это, скорее, «мера перестраховки».

Крыша здания Новой Третьяковки на Крымском Валу в Москве протекла 26 августа днем из-за сильного ливня. Посетителей эвакуировали из залов. Некоторые залы временно закрыли для посещения.

Причиной протечки стала ливневая канализация, трубы которой находятся под крышей и внутри здания. Из-за протечки изменился микроклимат в помещениях.

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