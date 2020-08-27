РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 авг. Строительство трубопровода протяженностью 4,5 километра в Подольске завершат до конца ноября в рамках второго этапа проекта переключения скважин Поливаново-Александровского узла, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Для обеспечения гарантированного водоснабжения населения и предприятий микрорайона Климовск был разработан проект переключения скважин Поливаново-Александровского ВЗУ, поселка МИС и промзоны Климовска на ВЗУ «Товарная». Реализация проекта была разделена на два этапа. Первый был завершен в 2016 году, в ходе него было осуществлено переключение скважины поселка МИС. В текущем году началась реализация второго этапа: строительство трубопровода от улицы Серпуховской до перекрестка Бережковского проезда и Объездной дороги.

«В текущем году в рамках программы по обеспечению промышленной зоны питьевой водой гарантированного качества было принято решение о прокладке параллельно вышеуказанному трубопроводу трубопровода питьевого водоснабжения от ВЗУ «Товарная» до объектов промышленной зоны, протяженностью 4 километра. На данный момент проложен трубопровод от улицы Серпуховской по территории ЖК «Эстет» и парку «Дубки» до КНС-5, осуществлены врезки в действующий трубопровод. Все работы планируется завершить до конца ноября», — говорится в сообщении.

В связи с плотной застройкой жилыми и промышленными объектами работы ведутся методом горизонтально-направленного бурения. Строительство сетей осуществляется собственными силами МУП «Водоканал».