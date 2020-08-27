РИАМО - 27 авг. Президент РФ Владимир Путин анонсировал появление второй отечественной вакцины от коронавируса в сентябре, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава государства отметил, что первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» доказала свою безвредность и эффективность. Препарат был разработан специалистами центра имени Гамалеи.

«Второй препарат будет готов, как мне докладывают, в сентябре. Над ним работает известный институт «Вектор» в Новосибирске», — сказал президент в интервью телеканалу «Россия 24».

По мнению президента, вакцины будут конкурировать, так как по безопасности и эффективности эти препараты не должны уступать друг другу.

Первая российская вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. В гражданский оборот она поступит 1 января 2021 года.

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27 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Среднее число новых случаев Covid‑19 в Москве сократилось за неделю более чем на 5%. Среднесуточный темп прироста новых случаев за неделю составляет 0,25%.

- За сутки в России зарегистрировали 4 711 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 148 больных. В Москве - 637.

- Компания в Подмосковье создала прибор, который сможет выявлять Covid в воздухе. Он способен выявлять наличие вирусов, бактерий и токсинов.

- 12 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4776 пациент с выявленным Covid-19.