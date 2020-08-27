РИАМО - 27 авг. Эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг» выяснили, что в России лучше других стран развивают институты общественного наблюдения, в 2020 году институт наблюдения в России стал уникальным в международной практике, сообщает Федеральное агентство новостей.

Речь идет не только об общественном наблюдении на выборах. В то же время член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод отметил, что в чаще всего в Европе нет законодательного закрепления и практики общественного наблюдения за выборами.

«Существуют два принципиально разных пути легитимизации выборов. Выбор страной того или иного пути зависит от запроса их общества. Первый процесс выборов полностью контролируется его участниками — партиями, кандидатами, организаторами выборов. Во втором процессе выборов законодательно введена система контроля со стороны общества», — сказал Брод.

К числу первых относятся Германия, Италия и Франция. Ко вторым - Латвия, Норвегия, Россия, Словакия и Хорватия.

Эксперт отмечает, что во втором случае общественное наблюдение повышает доверие к выборам.