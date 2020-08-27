РИАМО - 27 авг. На форуме «Армия-2020» в Подмосковье российские военные показали свыше 28 тысяч образцов военной продукции, самыми заметными из них оказались противоракетный комплекс «Абакан» и беспилотник «Орион», сообщает Nation News.

«В первую очередь, я бы отметил новый зенитно-ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны «Абакан». Это новинка, которая демонстрировалась первый раз, да и услышали мы о ней впервые. Этот комплекс, безусловно, заслуживает внимания», — сказал эксперт в области вооружения, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Он также обратил внимание на беспилотник «Орион». Сейчас он заканчивает проходить испытания и войдет в серийное производство.

«Это очень важные и нужные новинки для российской армии», — отметил Коротченко.

Военно-технический форум «Армия-2020» проводится до 29 августа на трех площадках в Московской области: в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино. Он проводится уже в шестой раз.