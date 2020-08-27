РИАМО - 27 авг. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг», россиянин Никита Кучеров признан первой звездой матча плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз», сообщает Газета.ru.

«Третья встреча серии второго раунда Кубка Стэнли, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 7:1 в пользу «молний», — говорится в сообщении.

По ходу игры форвард забросил шайбу и отдал три результативные передачи. Второй звездой стал нападающий «Тампы» Алекс Киллорн, а третьей - российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев. Спортсмен принес одно очно своей команде и отдал две результативные передачи.