РИАМО - 27 авг. Больше всего осадков в среду днем, 26 августа, выпало в Юго-Западном округе Москвы, на втором месте — Восточный округ, сообщается на сайте «Метеновости».

Днем 26 августа на юго-западе столицы выпало 39 миллиметров осадков — 51% месячной нормы, на востоке зафиксировано более 35 миллиметров — 45% нормы. В центре выпало 30 миллиметров, в северо-западе — 11 миллиметров, на севере — около 20 миллиметров, на юге — до 25 миллиметров. Меньше всего влаги выявили в Зеленоградском округе.

«На опорной метеостанции ВДНХ за ночь 26 августа выпало 8 миллиметров, за день — 13 миллиметров осадков, то есть около 27% от нормы августа, которая составляет 77 миллиметров», — отмечается в материале.

В итоге за сутки в мегаполисе выпало от 12% до 55% месячной нормы осадков.