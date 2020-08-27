РИАМО - 27 авг. В Московской области 15 воспитателей получили свидетельства на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека», передает корреспондент РИАМО.

«Сегодня у нас замечательное мероприятие. Мы в очередной раз собрались для того, чтобы вручить нашим педагогам, нашим воспитателям сертификаты на получение жилья. Эти сертификаты выдаются в рамках реализации программы «Социальная ипотека», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она отметила, что с 2016 года, с момента начала реализации программы, врачи, учителя, молодые ученые и специалисты получили более 1,6 тысячи сертификатов.

«В этом году запланировано вручить 365 свидетельств. Из них уже вручили 48 свидетельств врачам и 67 педагогам из разных категорий», - добавила министр.

Программа «Социальная ипотека» стартовала в 2016 году. Она дает возможность приобретать жилье на очень выгодных условиях для участников этой программы.

В выдаваемых свидетельствах указаны 50% от стоимости квартиры, которые выплачивает Московская область. Оставшиеся 50% стоимости квартиры участники оформляют в ипотеку, которую министерство жилищной политики региона им компенсирует ежемесячно в течение 10 лет.

«Соответственно проценты по кредиту для участника будут насчитываться на вторую часть стоимости квартиры. Если в пересчете на месяц, то выгода по приобретению однокомнатной квартиры общей площадью до 50 квадратных метров и стоимостью где-то в пределах четырех миллионов рублей получается от 5 до 7 тысяч рублей в месяц, если в пересчете на год», - пояснила Федотова.