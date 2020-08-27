РИАМО - 27 авг. Арбитражный суд города Москвы признал законным решение подмосковного УФАС России о включении компании «Аларм» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России обратилась администрация Ленинского муниципального района Подмосковья с просьбой внести ООО «Аларм» в реестр недобросовестных поставщиков из-за отказа исполнять контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей, проведение испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу, обслуживание пожарных кранов в административных зданиях.

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Аларм» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», – уточняется в сообщении.

Компания с решением не согласилась и обратилась в суд, однако решением суда фирме было отказано в удовлетворении требований. Законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России была подтверждена судом.