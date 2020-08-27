РИАМО - 27 авг. Губренатор Московской области Андрей Воробьев вошел в топ-5 глав регионов России по упоминаемости в социальных медиа за июль текущего года, сообщается на сайте компании «Медиалогия».

«Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, TikTok, форумах и блогах», — отмечается в материале.

Воробьев занял четвертое место. Также в топ-5 вошли Михаил Дегтярев (Хабаровский край), Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Александр Беглов (Санкт-Петербург).

Рейтинг строится по числу упоминаний глав регионов Российской Федерации в соцмедиа.