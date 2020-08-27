РИАМО - 27 авг. Блогер-кинокритик Евгений Баженов, который создает ролики на YouTube под именем BadComedian, считает, что главным недостатком российского кино являются плохие сценарии, сообщает Nation News.

«Плюсы — это очень много хороших актеров, талантливых. Много положительного могу сказать о технической части — съемке операторов, трюках, костюмерах, эффектах. Все это у нас на голливудском уровне. Понятно, что эффекты не всегда лучшие, но на высоком уровне. Однако плохие сценарии всегда все портят. Просто нужно, чтобы сценаристы занимались делом», — сказал Баженов.

Он объяснил, что современные киноделы пренебрегают качеством сценариев, их больше интересует качество картинки и звука.

Однако блогер считает, что в отечественном кинематографе есть достойные картины, к примеру «Жить», «Неадекватные люди», «Дом», «Географ глобус пропил», «Игра в правду», «Со мною вот что происходит» и другие.