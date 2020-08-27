РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 авг. Жителей подмосковного Подольска приглашают стать волонтерами на выставке-пристройстве животных центра реабилитации бездомных животных «Юна», которая пройдет 5 сентября в Москве, сообщается в группе «Юна-Фест 5 сентября 2020» в соцсети «ВКонтакте».

Центр реабилитации бездомных животных «Юна» Подольска проведет выставку-пристройство животных 5 сентября в центре дизайна ARTPLAY (Москва, улица Нижняя Сыромятническая, 10, малый зал). В ней примет участие более 100 животных, ищущих дом. Проведут маркет с товарами для людей и животных, устроят развлекательную программу и сбор помощи, на котром можно будет оставить подарки для животных из приютов.

«Надеемся, что как можно больше хвостов найдут новый дом, а вы можете помочь им в этом. Становитесь нашим волонтером. Нам нужны кураторы собак - следить за состоянием подопечного на мероприятии, выгуливать, общаться с их потенциальными хозяевами и сопровождать их в новую семью до двери нового дома, кураторы кошек, чтобы следить за их состоянием и общаться с заинтересовавшимися», - говорится в сообщении.

Также набирают автоволонтеров для перевозки животных из центра в Москву и обратно; собак в новый дом с проверкой условий содержания, желающих работать в зоне договоров на оформление животных новым хозяевам, зоне подарков для формирования и выдачи подарков новым хозяевам, подсчета животных, уехавших домой, помощи ведущему, волонтеры для сбора подарков от гостей для подопечных центра и раздаче лотерейных билетиков за благотворительное пожертвование, подсчета гостей.

Потребуются те, кто готов координировать гостей и провожать кошек с новыми хозяевами до машины, помогать в формировании очередей. Также нужны сильные мужчины, чтобы помочь при монтаже весь день 4 сентября и демонтаже 5 сентября с 18:30 на площадке. Волонтеров просят писать на номер в WhatsApp: +7(903)792-15-39.