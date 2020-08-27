РИАМО - 27 авг. Порядка 400 фермеров представили свою продукцию на Всероссийском фестивале «Сыр. Пир. Мир», который стартовал в четверг в Истре, сообщил журналистам член общественной палаты Московской области, председатель Союза сыроваров России Олег Сирота.

Фестиваль проходит в деревне Дубровское при поддержке правительства Московской области. Фермеры привезли 120 тонн сыра, который посетители смогут попробовать и купить. Площадки фестиваля работают с 10 до 20 часов, вход на них бесплатный для всех желающих.

«В этом году почти 400 участников на фестивале. Из них 300 фермерских хозяйств, порядка 18 виноделов, пивоваров, сидроваров и производителей одуванчикового вина. Еще приехали порядка 50 предприятий и ремесленных мастерских, которые занимаются различными народными промыслами», — сказал Сирота.

Он отметил, что всего поступило около 1 тысячи заявок на участие в сырном фестивале, но из-за ограничений в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией, многим фермерам пришлось отказать.

На данный момент областной фестиваль является главной возможностью для фермеров продать весь выращенный урожай, потому что из-за пандемии коронавируса ярмарки были закрыты.