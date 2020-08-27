РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 авг. Школьники подмосковных Люберец в День знаний смогут вместо букетов подарить педагогам сертификат на посадку деревьев, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Жители городского округа Люберцы могут принять участие в Ежегодной всероссийской акции движения ЭКА «Лес вместо букета» и в День знаний подарить учителям саженцы деревьев вместо срезанных живых цветов», – говорится в сообщении.

Экологи предлагают вручить любимому педагогу один общий букет от класса, а вместо десятков других сделать запоминающийся подарок – сертификат на посадку живых деревьев.

Деревья будут высажены осенью на лесных территориях в нескольких регионах России, после чего все обладатели сертификатов получат фото и GPS-координаты леса.

Для такого запоминающегося подарка можно выбрать на сайте www.PosadiLes.ru определенное количество деревьев, внести пожертвование на их посадку и оформить специальный подарочный сертификат.