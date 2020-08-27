РИАМО (МЫТИЩИ) – 27 авг. Полицейские в городском округе Мытищи изъяли почти килограмм каннабиса из незаконного оборота, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Мытищинское» в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в сбыте наркотических средств на улице Юбилейной задержаны трое уроженцев одной из республик ближнего зарубежья в возрасте от 22 до 29 лет.

«В ходе личного досмотра задержанных, а также автомобиля, на котором они передвигались, были обнаружены и изъяты: пакет черного цвета и сверток с веществами растительного происхождения», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что по результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – каннабисом, общей массой около 1 килограмма.

«В отношении злоумышленников следователем Следственного управления МУ МВД России «Мытищинское» возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)», – отмечается в материале.

Мытищинским городским судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.