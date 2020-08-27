РИАМО - 27 авг. На форуме «Армия-2020» началась программа для широкого зрителя, в четверг здесь выступит расчет реактивного пехотного огнемета, а эксперты продолжат изучать представленные на форуме вооружение и технику, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Убежден, что центрами притяжения массовых зрителей станут главная сцена Конгрессно-выставочного центра «Патриот», сцена Дома Дружбы на полигоне Алабино, площадка конкурса «Воин мира» АрМИ-2020 в Клубе болельщиков, сцена комплекса отбора на контракт на полигоне в Алабино», — сказал начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) министерства обороны РФ, генерал-майор Андрей Гончаров.

На форуме продолжат показ вооружения и техники. Публика увидит технику мотострелковых войск. В частности, где будут разыграны четыре тактических эпизода с применением БТР-82А, БМП-2 и БМП-3, БТР-82АТ, БМП-2 «Бережок» и БМП-К17 «Бережливый».

Специалисты военного дела примут участие в 35 мероприятиях научно-деловой программы — 23 круглых столах, восьми конференциях, двух заседаниях и двух брифингах.

Военно-технический форум «Армия-2020» проводится до 29 августа на трех площадках в Московской области: в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино. Он проводится уже в шестой раз.

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