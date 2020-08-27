РИАМО - 27 авг. Движение по улице Большой Бронной будет перекрыто из-за ремонта дороги, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Полное перекрытие улицы будет проводиться с 8:00 до 21:00 27, 28, 29, 30 августа», – уточняется в сообщении.

Перекрытым окажется участок Большой Бронной улицы от улицы Тверской до улицы Малой Бронной.

На данном участке в конце августа будет проводиться замена асфальтобетонного покрытия.