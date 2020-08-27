РИАМО - 27 авг. Подмосковный фестиваль «Сыр. Пир. Мир» поможет малому и среднему бизнесу восстановиться после пандемии коронавируса и начать новый производственный цикл, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В четверг в деревне Дубровское в городском округе Истра стартовал Всероссийский сырный фестиваль «Сыр. Пир. Мир», который проходит при поддержке правительства Московской области. В фестивале принимают участие более 300 фермеров из 46 регионов России. Они привезли 120 тонн сыра, который посетители смогут попробовать и купить. Площадки работают с 10 до 20 часов, вход свободный.

«Для многих фермеров, особенно из регионов, это практически единственная площадка, которая поможет им остаться на плаву. Не секрет, что из-за пандемии многие традиционные фестивальные площадки и ярмарки не работали, а для маленьких сыроваров — это единственный канал сбыта <...> Конечно, все они (сыровары - ред. ) очень рассчитывают, что из Истры они уедут с пустыми коробками, и это поможет им спокойно войти в новый производственный цикл, достойно себя чувствовать в будущем», — сказал Разин.

Министр также поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева и Роспотребнадзор за помощь и поддержку в организации фестиваля.

За полгода в Подмосковье произвели свыше 29,5 тысяч тонн сыра. Московская область на сегодняшний день является одним из крупнейших изготовителей сыра в стране.

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