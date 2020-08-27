РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 27 авг. Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора МКУ городского округа Щелково «Централизованная ритуальная служба», он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и предстанет перед судом, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Следствием установлено, что с ноября 2016 года по декабрь 2019 года обвиняемый ежемесячно получал от предпринимателя денежные средства в качестве взятки за осуществление общего покровительства при оказании ритуальных услуг, в том числе за предоставление возможности проведения захоронений и беспрепятственного ведения предпринимателем коммерческой деятельности на территории городского округа Щелково.

«В результате общая сумма денежных средств, полученных обвиняемым в качестве взятки, составила более 19 миллионов рублей. В рамках расследования уголовного дела следователями проведен значительный объем работы, в том числе: допрошено большое количество свидетелей, проведены обыски по месту жительства и работы обвиняемого, изучены изъятые документы, проведены фоноскопические экспертизы», - говорится в сообщении.

Собранные следователем доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу.