РИАМО - 27 авг. В последние дни этой недели в Москве и Подмосковье не ожидается существенных осадков, к воскресенью воздух может прогреться до плюс 26 градусов, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».
Он добавил, что на выходных погода будет постепенно улучшаться. В субботу существенных осадков не ожидается. В Москве температура достигнет отметки в плюс 20-22 градуса, в Подмосковье - плюс 19-23 градуса.
В воскресенье ожидается переменная облачность без осадков. В столице воздух прогреется до 24-26 градусов тепла, в регионе – до 21-26 градусов тепла.
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