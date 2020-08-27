РИАМО - 27 авг. В последние дни этой недели в Москве и Подмосковье не ожидается существенных осадков, к воскресенью воздух может прогреться до плюс 26 градусов, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«В пятницу будет облачная дождливая погода. Ночью в Москве ожидается плюс 12-14 градусов, в области – плюс 10-15 градусов. Днем в столице плюс 18-20 градусов, в области – плюс 17-22», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на выходных погода будет постепенно улучшаться. В субботу существенных осадков не ожидается. В Москве температура достигнет отметки в плюс 20-22 градуса, в Подмосковье - плюс 19-23 градуса.

В воскресенье ожидается переменная облачность без осадков. В столице воздух прогреется до 24-26 градусов тепла, в регионе – до 21-26 градусов тепла.