В выходные жителей и гостей столицы ждет масса мероприятий. Поклонники музыки смогут посетить концерт Наргиз, послушать электроарфу на крыше или «Реквием» Моцарта в исполнении хора и камерного оркестра. Тем, кто хочет более активного отдыха, предлагают размяться во время спектакля-променада или экскурсии «Мистическая Москва». Также в ближайший уикенд пройдут сразу несколько фестивалей – «Добрые люди», PunkRupor и Strelka Film Festival.

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Концерт Наргиз

Где: Проспект мира, д. 119, Зеленый театр ВДНХ

Когда: 28 августа в 20:00

Стоимость: от 1 500 рублей

На сцене Зеленого театра в пятницу, 28 августа, выступит финалистка шоу «Голос», обладательница редкого диапазона в пять октав Наргиз Закирова. Певица исполнит свои хиты, в том числе авторскую сover-версию песни группы Scorpions, принесшую девушке успех на известном музыкальном телешоу, а также новую композицию «Через огонь». Концерт начнется в 20:00. Билеты можно приобрести на сайте «Яндекс. Афиша».

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Электроарфа на крыше

Где: ул. Большая Новодмитровская, д. 36, дизайн-квартал «Флакон»

Когда: 28 августа в 20:00

Стоимость: от 800 рублей

В пятницу, 28 августа, питерский музыкант и композитор Ольга Максимова продемонстрирует широкие возможности звучания электроарфы. В своей игре девушка сочетает разные стили – в ее руках ловко переплетаются джаз, академизм и этнические нотки. Концерт пройдет на крыше одного из зданий дизайн-квартала «Флакон». Начнется мероприятие в 20:00. Билеты можно приобрести на сайте IGoIvent.

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Экскурсия «Мистическая Москва» на теплоходе

Где: ул. Волхонка, д. 15, вход на причал «Патриарший»

Когда: 28 и 29 августа в 22:30

Стоимость: от 590 рублей

Экскурсия «Мистическая Москва» начинается на Болотной площади. Здесь участников знакомят с легендами кулачных боев и с призраком бунтующего Емельяна Пугачева. В ходе прогулки гиды рассказывают о том, что происходило в знаменитом Доме на набережной и чем примечателен памятник «Дети – жертвы пороков взрослых». После действо переносится на теплоход, оборудованный открытыми и закрытыми палубами. Экскурсия длится 80 минут. Организаторы предупреждают, что мероприятие могут отменить из-за погодных условий – в этом случае есть возможность изменить дату посещения или вернуть деньги. Приобрести билет можно на сайте «Яндекс. Афиша».

Виртуальная игра в VR-клубе Anvio

Где: ул. Рочдельская, д. 15, стр. 29

Когда: 28, 29 и 30 августа

Стоимость: от 4 000 рублей за команду

Тем, кто хочет убежать от реальности, VR-клуб Anvio предлагает перенестись в постапокалиптическую Москву, в затерянный город-храм или даже на космическую станцию. Игры проводят по предварительной записи. Продолжительность сеанса – 45 минут. Максимальное количество игроков – 4. Забронировать время и узнать подробности можно на сайте компании.

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Онлайн-фестиваль «Русское поле»

Где: сайт фестиваля

Когда: 29 августа в 11:30

Стоимость: бесплатно

Девятый межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» в этом году пройдет онлайн. Бороться за главный приз в шести различных номинациях будут творческие коллективы, ремесленники и представители туристической отрасли из России, стран СНГ и Европы. Онлайн-включения и гала-концерт со сцены Московского государственного академического театра танца «Гжель» пройдут 29 августа. Также в рамках фестиваля отметит юбилей известнейший народный промысел – жостовская декоративная роспись. В честь праздника художники фабрики создадут самый большой поднос в мире. Начало трансляции в 11:30.

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Фестиваль PunkRupor

Где: ул. Новозаводская, д. 27, ДК имени Горбунова

Когда: 29 августа в 16:00

Стоимость: от 1 400 рублей

В субботу в ДК имени Горбунова пройдет масштабный панк-рок фестиваль PunkRupor. На двух сценах – основной и уличной – выступят группы «Смех», «План Ломоносова», «Йорш», «Тараканы», «Операция пластилин», «Пионерлагерь пыльная радуга» и многие другие. Помимо атмосферы, пропитанной андеграундом, гостей ждут множество активностей и развлечений. Для проведения мероприятия на территории, прилегающей ко дворцу культуры, оборудовали фуд-корт. Приобрести билеты и узнать подробное расписание можно на сайте фестиваля.

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Спектакль «Искуситель»

Где: Комсомольская площадь, д. 4, стр. 1, ЦДК железнодорожников

Когда: 29 августа в 19:00

Стоимость: от 700 рублей

«Искуситель» – это бенефис трех талантливых актеров: Марии Ароновой, Александра Феклистова и Даниила Спиваковского. В основе спектакля пьеса Валерия Шашина «Поджигатель». По сюжету, в жизнь обычной супружеской пары вторгается третий и рушит все привычные устои семьи. Обманщик заставляет честных людей поступать так, как прежде им бы и в голову не пришло. Спектакль покажут 29 августа на сцене Центрального дома культуры железнодорожников в 19:00. Билеты можно приобрести на сайте ЦДКЖ.

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Фестиваль «Добрые люди»

пресс-служба фестиваля «Добрые люди»

Где: ул. Крымский вал, вл. 2, парк искусств «Музеон»

Когда: 29 августа – 6 сентября

Стоимость: бесплатно

Фестиваль «Добрые люди», организованный при поддержке Общественной палаты РФ, пройдет с 29 августа по 6 сентября в парке искусств «Музеон». На одной площадке соберутся 40 благотворительных организаций, помогающих больным, пожилым людям, сиротам, бездомным животным и многим другим. В ходе мероприятия волонтеры будут собирать корм для приютов, макулатуру и пластик для переработки, канцелярию для школьников из детских домов и неблагополучных семей. Завершится фестиваль благотворительным концертом. 5 сентября на сцену выйдут Клава Кока, HammAli & Navai, а также другие молодые исполнители и звезды платформ TikTok и YouTube.

Променад-спектакль Remote Moscow

Где: Сущевский вал, вл. 19

Когда: 30 августа в 17:00

Стоимость: от 1 700 рублей

Remote Moscow – это театральный проект нового формата, в котором соединяются элементы спектакля, экскурсии, компьютерной игры и квеста. Во время представления зрители не сидят в креслах, а надевают наушники, выходят на улицу и следуют указаниям компьютерного собеседника. События разворачиваются в городе, все декорации реальны, а актеры – обычные прохожие. Организаторы предупреждают, что билеты необходимо приобретать заранее, выдача оборудования начинается за 30 минут до начала сеанса. Экскурсия длится 110 минут без остановок. Билеты можно приобрести на сайте «Яндекс.Афиша».

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Концерт «Моцарт. Реквием»

Где: Старосадский пер., д. 7/10, Кафедральный собор святых Петра и Павла

Когда: 30 августа в 20:00

Стоимость: от 2 200 рублей

В воскресенье, 30 августа, в кафедральном соборе святых Петра и Павла камерный оркестр «Инструментальная капелла» и хор имени А. Д. Кожевникова под руководством дирижера Виктора Луценко исполнят бессмертный шедевр Вольфганга Моцарта «Реквием» – величайшую музыкальную композицию, окутанную тайнами и загадками. Концерт продлится с 20:00 до 21:00 часов. Билеты можно приобрести на сайте Collegium musicum.

Strelka Film Festival

Где: Берсеневская набережная, д. 14, стр. 5А, Институт «Стрелка»

Когда: с 30 августа по 6 сентября

Стоимость: 500 рублей

С 30 августа по 6 сентября в пятый раз состоится кинофестиваль института «Стрелка». В серии из десяти премьер, собранных кинокритиком Стасом Тыркиным, представлены фильмы-победители и участники фестивалей «Сандэнс» и «Берлинале». Среди них «Конец фильма» Владимира Котта, «Ассистентка» Китти Грин, «Побочный эффект» Алексея Казакова и другие. Мероприятие пройдет при поддержке мультимедийного сервиса Okko. Приобрести билеты можно на сайте фестиваля.