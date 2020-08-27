РИАМО - 27 авг. В период введения максимальных ограничений из-за пандемии коронавируса онлайн-продажи в Подмосковье составили около 2,8 миллиарда рублей в сутки, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин на фестивале «Сыр. Пир. Мир».

«До пандемии, до момента ограничения традиционных каналов продажи, онлайн-торговля Московской области составляла примерно 200 миллионов рублей в сутки. В период максимальных ограничений эта цифра была 2,7 миллиарда и 2,8 миллиарда рублей в сутки», - сказал Разин.

Он отметил, что в настоящее время эта цифра держится на уровне 1-1,5 миллиарда, что говорит о том, что люди привыкли к онлайн-покупкам.

В четверг в регионе стартовал Всероссийский гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир». Он продлится до 30 августа. В мероприятии примут участие 300 фермеров. Они привезли на фестиваль около 120 тонн сыра. Фестиваль работает с 10:00 до 20:00, вход свободный.

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27 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Среднее число новых случаев Covid‑19 в Москве сократилось за неделю более чем на 5%. Среднесуточный темп прироста новых случаев за неделю составляет 0,25%.

- За сутки в России зарегистрировали 4 711 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 148 больных. В Москве - 637.

- Компания в Подмосковье создала прибор, который сможет выявлять Covid в воздухе. Он способен выявлять наличие вирусов, бактерий и токсинов.

- 12 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4776 пациент с выявленным Covid-19.