РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 авг. В подмосковном Подольске с 24 августа вакцинировали от гриппа более 1 тысячи человек, нежелательных последствий не было, сообщила врач-эпидемиолог Подольской районной больницы Ирина Каширина.

«В городском округе Подольск вакцинация взрослого населения от гриппа началась 24 августа. В настоящее время получили 12,8 тысячи доз вакцины для иммунизации взрослых. Вакцина отечественного производства торговых марок «Совигрипп» и «Флю-М» содержит актуальные штаммы вируса гриппа, которые рекомендованы ВОЗ. Вакцины идентичны, у них только разные производители. Обе инактивированные, переносятся легко. На сегодняшний день привили уже более 1 тысячи человек. Пока нежелательных последствий не наблюдали», - сказала Каширина.

В первую очередь проводят организованную вакцинацию трудовых коллективов образования, медработников, представителей групп риска, больных хроническими заболеваниями, беременных женщин и просто желающих. Сначала приходят сотрудники детских садов и школ, так как на территории обслуживания больницы нет крупных предприятий. Больница подготовила более 100 писем в адрес руководителей для дальнейшего продолжения массовой вакцинации жителей. Также прививочные бригады выезжают на предприятия для иммунизации сотрудников образовательных учреждений.

Противопоказаниями являются заболевания в острой фазе, обострения хронических заболеваний, аллергические реакции, ранее зафиксированные нежелательные последствия после введения вакцины.

Жители округа настроены положительно, учитывают ситуацию с коронавирусной инфекцией. Большинстов понимает, что возможное сочетание гриппа и коронавиурсной инфекции может ухудшить проноз на выздоровление. Здравомыслящие граждане пытаются себя защитить с помощью прививки от гриппа. Ежегодно на протяжении многих лет примерно 30% жителей прививаются от гриппа, некоторые 15 лет подряд, и они эффект уже почувствовали на себе - даже если заболевают гриппом, то он протекает у них в легкой форме.

Любую прививку, в том числе вакцинацию против гриппа, делают только после осмотра врача-терапевта или педиатра. Поэтому желающие сделать прививку могут записаться заранее на прием к своему терапевту или непосредственно прийти в больницу и обратиться в регистратуру, их направят к наименее загруженному врачу, а затем после осмотра направят в прививочный кабинет.

Прививки нужно делать в поликлиниках, к которым приписаны по месту жительства. Сотрудники предприятий могут делать вакцинацию по месту работы.