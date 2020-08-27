РИАМО - 27 авг. Специалисты по кибербезопасности обнаружили новую группу русскоязычных хакеров, занимающихся кражей данных банковских карт пользователей, совершающих покупки в Сети, за пять лет они атаковали почти 700 онлайн-магазинов в Европе, Азии, Северной и Латинской Америке, сообщает Газета.ru.

Мошенники продавали украденные данные банковских карт и зарабатывали на этом ежедневно около 7 тысяч долларов (порядка 500 тысяч рублей).

«В состав UltraRank входят русскоязычные хакеры. Группа оперирует тремя семействами JavaScript-снифферов, получившие названия FakeLogistics, WebRank и SnifLitе. Они необходимы для заражения различных онлайн-магазинов, где используется оплата банковской картой», – говорится в сообщении.

Злоумышленники также атаковали 13 поставщиков услуг для онлайн-торговли.

«Внедряя вредоносный код в их скрипты, злоумышленники перехватывали данные банковских карт покупателей на сайтах», – отмечается в материале.