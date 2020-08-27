РИАМО - 27 авг. На пешеходной улице в центре Рузы установили деревянную композицию из поваленного ствола дерева и четырех медведей, она появилась ко Дню города, сообщил глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

Перед монтажом объекта сотрудники муниципального учреждения «Благоустройство» подготовили территорию, уложили плодородный грунт и расстелили рулонный газон.

«Приятно видеть, что сразу же после установки ружане и гости Рузского городского округа начали фотографироваться на фоне бурых мишек», - написал Пархоменко в своем Instagram.

Он добавил, что малыши новый объект стали использовать по-своему – лазать по дереву.