РИАМО - 27 авг. Муниципальный проект «Зеленый каркас» стал основной темой обсуждения на медиаланче, который прошел в подмосковном Реутове с участием главы городского округа Станислава Каторова, депутатов, представителей местных средств массовой информации и блогеров, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Реутов является одним из самых густонаселенных городов Подмосковья, именно поэтому предложения по его озеленению входят в топ-5 запросов жителей. В рамках реализации проекта «Зеленый каркас» запланировано создание типового озеленения на улицах, в парках и скверах, во дворах многоквартирных домов, а также постепенное введение экологических технологий городского хозяйства», - сказал Каторов.

Программа была запущена на территории городского округа в 2019 году. Кроме того, «Зеленый каркас» стал победителем конкурса проектов по инициативному бюджетированию, проведенного Главным управлением территориальной политики Московской области. Реутов получит дополнительные средства из областного бюджета для создания минискверов и озеленения микрорайонов, которые были выбраны по результатам анализа нехватки зеленых насаждений и запросов жителей.

«В ближайшее время мы начнем благоустройство и дополнительное озеленение Юбилейного проспекта, в том числе в новых микрорайонах. В микрорайонах 2, 6, 6А, 7, 9, 10 и 10А высадим более 1,5 тысячи кустарников и свыше 500 крупномерных деревьев. При этом мы делаем выбор в пользу взрослых растений, чтобы они смогли уже в первый год радовать жителей своей зеленью и создавать тень», - отметила советник главы города Полина Конышева.

Она добавила, что этим летом начались работы по проектированию ландшафтного парка в микрорайоне 6А, который станет своеобразным «зеленым буфером» между жилыми домами и МКАД. В данный момент разрабатывается архитектурно-художественная концепция нового парка при непосредственном участии жителей.

После ознакомительной презентации представители местных СМИ и блогеры задали волнующие вопросы о сроках реализации проекта на территории городского округа, создании сети велодорожек и новых пешеходных маршрутов, участии горожан в озеленении муниципалитета и организации зоны для пикников.

Каторов поблагодарил местных журналистов и блогеров за участие в мероприятии и плодотворную беседу и выразил надежду на то, что встречи в подобном формате станут традиционными.