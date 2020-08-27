РИАМО - 27 авг. Сборник «Зеленых сказок» об экологии и о том, как важно беречь природу, поможет заинтересовать детей вопросами сбережения окружающей среды и правильном отношении к природе, сообщила руководитель авторского коллектива медиапроекта «Мои зеленые сказки» Ася Векслер.
Она добавила, что на сегодняшний день вопрос экологии и окружающей среды находится в главных приоритетах российского образования.
Почетный работник образования РФ, старший воспитатель образовательной площадки «Семицветик» Любовь Васильева отметила, что такие сказки позволят воспитать новое поколение россиян, которые более бережно относятся к окружающей среде.
Всероссийская конференция «Просветительский проект «Мои зеленые сказки» и новые методы воспитания у детей экологической культуры» проходит в онлайн-формате на канале «1ЭКОТВ.РФ». На пленарном заседании выступают представители федеральных и региональных профильных министерств, экологи и педагоги-методисты.
Модератором конференции является академик РАЕН, доктор биологических наук, профессор, председатель президиума Международного экологического движения «Живая планета» Николай Дроздов.
Комплексный проект экологического просвещения детей дошкольного и младшего школьного возраста «Мои зеленые сказки», состоящий из развлекательных, просветительских и познавательных программ, направлен на экологическое просвещение, а также воспитание социально- и экологически ответственного гражданина с самого юного возраста.
Прямую трансляцию мероприятия можно посмотреть на сайте или по ссылке.
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