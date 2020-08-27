РИАМО - 27 авг. Сборник «Зеленых сказок» об экологии и о том, как важно беречь природу, поможет заинтересовать детей вопросами сбережения окружающей среды и правильном отношении к природе, сообщила руководитель авторского коллектива медиапроекта «Мои зеленые сказки» Ася Векслер.

«Мы сделали все, чтобы воспитатель смог заинтересовать детей и лучше помочь им открыть для себя волшебный мир живой природы. С помощью «Зеленых сказок» каждый урок будет превращаться в волшебный спектакль», — сказала Векслер.

Она добавила, что на сегодняшний день вопрос экологии и окружающей среды находится в главных приоритетах российского образования.

Почетный работник образования РФ, старший воспитатель образовательной площадки «Семицветик» Любовь Васильева отметила, что такие сказки позволят воспитать новое поколение россиян, которые более бережно относятся к окружающей среде.

«Наши «Зеленые сказки» позволят воспитателям и учителям начать с детьми работу по уходу за нашей экологией. Раньше этому направлению уделялось не так много внимания, если мы сегодня будем громко об этом говорить, то новое поколение будет другим», — заключила Васильева.

Всероссийская конференция «Просветительский проект «Мои зеленые сказки» и новые методы воспитания у детей экологической культуры» проходит в онлайн-формате на канале «1ЭКОТВ.РФ». На пленарном заседании выступают представители федеральных и региональных профильных министерств, экологи и педагоги-методисты.

Модератором конференции является академик РАЕН, доктор биологических наук, профессор, председатель президиума Международного экологического движения «Живая планета» Николай Дроздов.

Комплексный проект экологического просвещения детей дошкольного и младшего школьного возраста «Мои зеленые сказки», состоящий из развлекательных, просветительских и познавательных программ, направлен на экологическое просвещение, а также воспитание социально- и экологически ответственного гражданина с самого юного возраста.

Прямую трансляцию мероприятия можно посмотреть на сайте или по ссылке.