РИАМО - 27 авг. Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества объяснили, как не встретиться с фальшивыми блокировщиками рекламы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По данным Deloitte, на конец 2019 года рекламу в интернете блокировали 44% россиян, причем 26% использовали блокировщики на всех устройствах сразу. Однако бывают такие блокировщики, что лучше к их помощи и вовсе не обращаться», – уточняется в сообщении.

В фальшивой программе может содержаться что угодно, от майнера криптовалюты до крадущего информацию вируса. При этом количество рекламы может лишь вырасти.

Центр цифровой экспертизы Роскачества призывает соблюдать правила безопасности при поиске и загрузке блокировщиков рекламы.

Рекомендуется смотреть на название приложения или расширения и не качать все подряд. Чтобы не нарваться на приложение от мошенников, нужно перейти на официальный сайт разработчика и в разделе файлов найти ссылку на официальное приложение в магазине.

Важно также смотреть на разработчика приложения, которое хотите установить. Это можно проверить с помощью перехода на сайт, который указан в магазине расширений. Если выдаваемый портал совпадает с официальным сайтом, можно скачивать блокировщик.

Не помешает посмотреть и на рейтинги скачивания приложения, на отзывы о нем. Кроме того, нужно соблюдать общие правила информационной безопасности: смотрите, куда вы делаете переход, что загружаете и держите включенным антивирус.

С полным перечнем рекомендаций от Роскачества можно ознакомиться на сайте.