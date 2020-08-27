РИАМО – 27 авг. Российская технология научит гаджеты заряжаться от тепла тела, технологию разработали ученые Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», сообщает Газета.ru.

«Разработка представляет собой новый тип термоячеек, то есть миниатюрных устройств, которые производят электроэнергию при помощи перепадов температур между объектами», - говорится в сообщении.

Практическое применение разработки ограничено.

Ученые отметили, что полупроводниковые термоэлектрики имеют меньше потенциала и больше выходной мощности.