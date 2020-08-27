РИАМО – 27 авг. Ученые выяснили, что человек, который спит днем больше часа, рискует получить сердечно-сосудистое заболевание и умереть, сообщает Газета.ru.

«К такому заключению специалисты пришли, изучив более 20 научных работ и проанализировав данные о 313 651 человеке, 39% из которых спали днем», - говорится в сообщении.

Ученые отметили, что риск смерти для тех, кто спит днем, увеличивается примерно на 19%.

При этом у женщин он выше примерно на 3%, а у мужчин — ниже на 2%.