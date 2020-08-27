РИАМО - 27 авг. В Московской области льготники оформили более 1,9 тысячи билетов на бесплатный проезд к месту санаторно-курортного лечения и обратно с помощью нового электронного сервиса, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

«Теперь для оформления бесплатных талонов на проезд в санаторий не нужно посещать управление социальной защиты, достаточно подать заявление через РПГУ и, дождавшись положительного решения и присвоения персонального номера электронного талона, приобрести бесплатный билет на сайте РЖД, не выходя из дома, или как и раньше, прийти в кассу перевозчика с паспортом», — сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Проверить свою очередь на санаторно-курортное лечение также можно дистанционно на портале государственных и муниципальных услуг Московской области без регистрации. Для этого нужно выбрать целью обращения «Проверку очередности на обеспечение путевкой на санаторно-курортное лечение (проверка очереди на получение путевки)». Этой возможностью уже воспользовались 20 тысяч человек.

До конца 2020 года планируется оздоровить более 25 тысяч областных льготников.