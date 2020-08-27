РИАМО - 27 авг. При содействии Фонда поддержки Внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Московской области компания «ИНТЕРСЭН-плюс» расширила рынок сбыта и смогла заключить контракты на поставку своей продукции в Объединенные Арабские Эмираты, Судан и Вьетнам, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«ИНТЕРСЭН-плюс» разрабатывает дезинфицирующие средства, занимается передовыми вопросами эпидемиологии, микробиологии и дезинфектологии. Компания работает с 1997 года, производство находится в городе Мытищи.

«В январе 2020 года компания приняла участие в крупнейшей на Ближнем востоке и второй по величине в мире выставке в сфере здравоохранения и медицины Arab Health в Дубае. Экспозиция компании на выставке была создана при участии областного Фонда ВЭД», — отмечается в материале.

На выставке компания заключила экспортный контракт с партнером из Вьетнама. Позже при содействии фонда предприятие заключило экспортные контракты с контрагентами из ОАЭ и Судана. Три контракта были на сумму 10,5 миллиона рублей.

«Фонд ВЭД Московской области оказывает действенную поддержку подмосковным производителям в вопросах выхода на иностранный рынок. За первое полугодие этого года при содействии Фонда экспортные контракты заключили 47 подмосковных предприятий на общую сумму более 9,4 миллиона долларов», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.