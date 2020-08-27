РИАМО - 27 авг. Проезд на пригородных электричках для школьников и студентов с начала осени снова станет льготным, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Абонемент «Ежедневно» на 30 календарных дней по одному из маршрутов при оформлении в Москве будет стоить вдвое дешевле.
В новом учебном году в столице будут действовать разные меры предосторожности в целях недопущения распространения Covid-19. В частности, на входе в школу будут измерять температуру, регулярно проводить дезинфекцию помещений. Кроме того, введен запрет на проведение школьных линеек и других массовых мероприятий 1 сентября.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии