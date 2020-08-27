РИАМО - 27 авг. В медицинские организации Московской области в 2020 году поступит более 140 единиц медтехники для диагностики заболеваний глаз, оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Минздравом Московской области закуплено новое офтальмологическое оборудование в 48 медорганизаций Подмосковья – это аппараты для измерения внутриглазного давления, ультразвуковые диагностические приборы, ретинальные камеры и другая медтехника», - рассказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Она добавила, что заболевания органов зрения не всегда имеют выраженную симптоматику. Некоторые патологии до определенного момента протекают без каких-либо беспокойств.

Медтехника поступит в Видновскую, Ивантеевскую, Одинцовскую, Балашихинскую и другие медорганизации. Она позволит проводить исследования органа зрения на более высоком уровне.