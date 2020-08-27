РИАМО – 27 авг. Сразу три российских фильма, премьеры которых в последнее время собрали наибольшее количество зрителей, покажут под открытым небом в парке подмосковного Реутова 29 августа во время акции «Ночь кино», сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Вот уже в третий раз Реутов присоединится к всероссийской акции, в рамках которой в эту субботу будут показаны три самых популярных фильма 2020 года, созданных при поддержке Фонда кино: спортивную мелодраму «Лед – 2», анимационный фильм «Иван Царевич и Серый волк – 4» и приключенческую комедию «Холоп». Приглашаю наших жителей отметить День российского кино в парке «Фабричный пруд», – сказал Каторов.

Кинопоказы пройдут 29 августа в 20:00, 21:30 и 23:45, вход на все сеансы бесплатный.

Всего в Московской области к акции «Ночь кино» присоединились 98 летних кинотеатров, кинопаркингов, площадок в парках и скверах. Кроме того, показы пройдут на 151 закрытой площадке – в кинотеатрах, Домах культуры, досуговых центрах и библиотеках. Все кинопоказы пройдут с соблюдением рекомендованных Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических норм.