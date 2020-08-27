РИАМО - 27 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на фестивале «Сыр. Пир. Мир» рассказал о важности поддержки бизнеса и обратил внимание на то, что данный фестиваль помогает фермерам продавать свою продукцию.

В Подмосковье стартовал Всероссийский сырный фестиваль «Сыр. Пир. Мир», который проходит при поддержке правительства Московской области и целью которого является оказание помощи малому и среднему бизнесу в посткоронавирусный период.

«Я хотел бы поблагодарить всех участников, много регионов, около 45. Было очень много заявок. Роспотребнадзор не мог всем разрешить, но зато они вообще дали возможность нам сегодня встречаться и с фермерами, соответственно, предприятиями, фермерам — продавать свою продукцию, что для нас очень важно», - сказал Воробьев.

Он отметил, что фестиваль стал традиционным мероприятием в Подмосковье.

«Мероприятие традиционное в Московской области, благодаря поддержке и сыроваров, и производителей молока мы видим заметный рост, нас это очень радует, особенно для отдаленных территорий это принципиально важно», — добавил Воробьев.

В Московской области реализуются разные формы поддержки малого и среднего бизнеса.

Фестиваль «Сыр. Пир. Мир» который проходит в деревне Дубровское в городском округе Истра, продлится до 30 августа. В фестивале принимают участие более 300 фермеров. Вход на фестиваль свободный.

Посетителям фестиваля нужно соблюдать социальную дистанцию и надевать защитные маски и перчатки.