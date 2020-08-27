РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 авг. В парке Сказок в поселке Томилино подмосковных Люберец 29 августа пройдет интерактивная программа для детей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В субботу, 29 августа, парк Сказок приглашает юных люберчан на интерактивную программу «Игралочка» от артистов театра «Ветер перемен». Начало мероприятия в 12:00. Сбор в 11:50 у путевого камня - со стороны улицы Пушкина. Вход свободный», - говорится в сообщении.

На программе детей ждут игры на развитие внимания и памяти, элементы логоритмики, упражнение на развитие мелкой и крупной моторики, веселые игры и развлечения.