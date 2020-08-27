РИАМО - 27 авг. В четверг в строении в деревне Шелково на территории Сергиево-Посадского городского округа случился пожар, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 10:39 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении», – уточняется в сообщении.

Огонь охватил 1,3 тысячи квадратных метров. В 11:50 была произведена локализация возгорания.

Информация о происшествии уточняется.

На месте происшествия работали 33 человека и 9 единиц техники, из них от МЧС – 19 сотрудников и 5 единиц техники.