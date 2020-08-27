РИАМО - 27 авг. В Южном административном округе в 2020 году на деньги от платных парковок обустроили дворы уже в четырех районах, сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Московского паркинга».

Работы провели в Даниловском и Донском районах, а также в Северном Чертанове и Западном Бирюлеве.

«В Донском районе на деньги от платных парковок организовали парковочные карманы на улице Орджоникидзе и в 1-м Верхнем Михайловском проезде, а также обновили дорожные знаки во 2-м Донском проезде – теперь автомобилисты смогут безопасно там парковаться. Реализованы были и проекты для удобства пешеходов: в Даниловском районе на 5-й Кожуховской улице появился новый газон, а на улице Лобанова, в Большом Староданиловском проезде и Железнодорожном проезде отремонтировали тротуары», - сказал собеседник агентства.

Новые тротуары появились также на Дорожной улице и в Сумском проезде в Северном Чертанове. Кроме того, на улице Подольских Курсантов в Западном Бирюлеве установили дорожные знаки.

Средства от платных парковок передаются в префектуры, а затем распределяются по управам для благоустройства придомовых территорий. В рамках проектов благоустройства не только обновляют дорожное покрытие, пешеходные тротуары, парковочные карманы и разметку, но и устанавливают детские и спортивные площадки, организуют зоны отдыха для местных жителей и обустраивают газоны и цветники. Средства поступают даже в те районы, где нет платных парковок.

Подробная информация о запланированных работах в течение года публикуется на сайтах управ районов в разделе «Благоустройство на средства от платных парковок». А по всем вопросам, связанным с платным парковочным пространством, можно обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.