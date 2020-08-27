РИАМО – 27 авг. В четверг на телеканале «Россия 24» выйдет большое интервью президента РФ Владимира Путина.

Владимир Путин обсудит актуальные темы с телеведущим Сергеем Брилевым.

Интервью будет транслироваться в эфире телеканала с 14:00.