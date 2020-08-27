РИАМО – 27 авг. В четверг на телеканале «Россия 24» выйдет большое интервью президента РФ Владимира Путина.
Владимир Путин обсудит актуальные темы с телеведущим Сергеем Брилевым.
Интервью будет транслироваться в эфире телеканала с 14:00.
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РИАМО – 27 авг. В четверг на телеканале «Россия 24» выйдет большое интервью президента РФ Владимира Путина.
Владимир Путин обсудит актуальные темы с телеведущим Сергеем Брилевым.
Интервью будет транслироваться в эфире телеканала с 14:00.
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