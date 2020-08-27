РИАМО - 27 авг. 26 августа в Московской области выпало 36% месячной нормы осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Норма осадков в августе составляет 77 миллиметров.

«По области самый сильный дождь днем прошел в Наро-Фоминске – до 28 миллиметров», – уточняется в сообщении.

В четверг в Московском регионе ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный. Во второй половине дня в некоторых местах возможны грозы.

Воздух в Московской области прогреется до 18-23 градусов тепла. Южный, юго-западный ветер будет дуть со скоросью 5-10 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 15 метров в секунду.