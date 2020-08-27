РИАМО (ЩЕЛКОВО) – 27 авг. На заседании правительства Московской области утвержден паспорт памятника природы областного значения «Никольская лесная дача» на территории городского округа Щелково, сообщается на сайте министерства экологии и природопользования Московской области.

Памятник природы располагается между поселком Клюквенный, деревнями Воря-Богородское, Вторая Алексеевка, СНТ «Фаза», селом Петровское, СНТ «Озерный» и детским лагерем «Искра». Его общая площадь составляет более 1 тысячи гектаров.

«Это одна из самых интересных охраняемых территорий Подмосковья, образец разумного и эффективного лесоустройства. На протяжении полутора веков здесь производились посадки, в основном, хвойных пород. За период с 1872 по 1884 годы в Никольской даче было заложено лесных культур на площади около 250 гектаров», – сказала заместитель министра экологии и природопользования Московской области Ирина Стальнова.

Здешние леса упоминались еще в летописях времен великого князя Василия III. В конце XIX века Никольскую дачу приобрело товарищество Вознесенской мануфактуры для лесоустройства и снабжения ткацких фабрик пиломатериалами и топливом. Здесь работал ученый-лесовод, профессор Петровско-Разумовской академии М. К. Турский, который в 1884 году провел первое научно обоснованное лесоустройство дачи.

Первая посадка леса на территории дачи произведена в 1846 году. Посаженные тогда сосны растут здесь и сегодня. Помимо ценных лесных угодий, на территории памятника природы установлено обитание краснокнижных видов – ящерицы веретеницы ломкой и трех видов редких бабочек. Объектом особой охраны является также колония сизых чаек на озере Черное (Большое).