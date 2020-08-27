РИАМО - 27 авг. Столичные полицейские вместе с коллегами из Республики Башкортостан и из Краснодарского края задержали 20 мошенников, которые под видом газовщиков обманывали пенсионеров, сообщается на сайте «МВД медиа».
Злоумышленники приходили к пожилым людям как сотрудники газоснабжающей организации, осматривали квартиры и говорили, что пенсионерам нужно установить датчики загазованности. Преступники получали оплату за датчики и скрывались.
ледователи возбудили четыре уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Одного из задержанных взяли под стражу, с остальных взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Волк отметила, что сейчас проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование незаконной деятельности подозреваемых.
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