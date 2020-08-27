РИАМО - 27 авг. Столичные полицейские вместе с коллегами из Республики Башкортостан и из Краснодарского края задержали 20 мошенников, которые под видом газовщиков обманывали пенсионеров, сообщается на сайте «МВД медиа».

Злоумышленники приходили к пожилым людям как сотрудники газоснабжающей организации, осматривали квартиры и говорили, что пенсионерам нужно установить датчики загазованности. Преступники получали оплату за датчики и скрывались.

«В офисном помещении, а также по местам жительства подозреваемых обнаружены и изъяты печати, удостоверения сотрудников газовой службы, финансовая документация и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовных дел», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ледователи возбудили четыре уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Одного из задержанных взяли под стражу, с остальных взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Волк отметила, что сейчас проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование незаконной деятельности подозреваемых.