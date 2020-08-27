РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 авг. На пяти улицах подмосковных Люберец провели работы по опиловке аварийных деревьев, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Дорожными предприятиями регулярно производится опиловка и удаление деревьев, угрожающих падением на проезжую часть. Работы проводятся в ходе обследования улично-дорожной сети, а также по обращениям жителей в администрацию городского округа и на портал «Добродел».

«Накануне МБУ «Люберецкое ДЭП» были проведены работы по опиловке аварийных деревьев на улицах Карла Либкнехта, Кирова и Красноармейская. Также были опилены сухие ветки с деревьев на улице Строителей и Хлебозаводской», - говорится в сообщении.

По вопросам опиловки сухостойных деревьев жители могут обратиться по телефонам: 8(495)509-11-04, 8(495)503-30-45 или написать на электронную почту: admluberdor@yandex.ru.