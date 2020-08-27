РИАМО - 27 авг. В Московской области за прошедшие сутки в 25 городских округах не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья.

Не выявили случаев Covid-19 в Электрогорске, Шаховской, Черноголовке, Бронницах, Власихе, Волоколамском округе, Воскресенске, Дзержинском, Егорьевске, Зарайске, Звездном городке, Кашире, Клину, Котельниках, Красноармейске, Краснознаменске, Ленинском, Лосино-Петровском, Лотошине, Лыткарине, Можайском округе, Молодежном, Павловском Посаде, Пущине и Серебрянных Прудах.

Кроме того, ни одного случая не выявили в Рошале, который входит в городской округ Шатура.

За последние сутки в регионе выявили 148 случаев заражения.

По одному случаю коронавируса выявили в Шатуре, Фрязине, Талдоме, Раменском, Протвине, Луховицах, Истре, Жуковском, Долгопрудном и Богородском.

По два случая — в Чехове, Серпухове, Рузском, Орехово-Зуевском округах и Люберцах. По три заразившихся выявили за сутки в Ступино, Реутове, Озерах, Одинцовском округе, Ивантеевке, Дубне, Домодедове и Дмитровском округе.

По четыре — в Электростали, Щелкове, Солнечногорске, Сергиево-Посадском округе, Лобне. По пять — в Химках и Королеве. По шесть заболевших в Наро-Фоминском и Коломенском округах. Восемь случаев выявили в Подольске. Десять — в Пушкинском округе и Балашихе, еще 15 — в Мытищах.

Больше всего заразившихся за последние сутки выявили в Красногорске - 19 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по Подмосковью.

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27 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Среднее число новых случаев Covid‑19 в Москве сократилось за неделю более чем на 5%. Среднесуточный темп прироста новых случаев за неделю составляет 0,25%.

- За сутки в России зарегистрировали 4 711 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 148 больных. В Москве - 637.

- Компания в Подмосковье создала прибор, который сможет выявлять Covid в воздухе. Он способен выявлять наличие вирусов, бактерий и токсинов.

- 12 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4776 пациент с выявленным Covid-19.