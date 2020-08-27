РИАМО - 27 авг. Сотовые операторы в РФ начали отказываться от безлимитных тарифов и опций: МТС с 27 августа сокращает пакет интернета абонентам плана «Тарифище», Tele2 закрыл для подключения физлиц услугу «Очень много интернета», «СберМобайл» тарифицирует трафик ВКонтакте для всех своих абонентов, пишет в четверг газета «Известия».

Эксперты объясняют такое решение падением доходов операторов при возросшем потреблении услуг за время пандемии, кроме того, они прогнозируют подорожание безлимитов осенью на 15–20%. Уход от безлимитов начался, потому что доходы операторов упали во II квартале, при этом объем мобильного трафика вырос на 25% и не сильно снизился после окончания карантина.

«При распространении безлимитных тарифов и опций трафик растет быстрее выручки и нелинейно, что приводит к чрезмерно высоким нагрузкам на сеть. <…> Безлимиты негативно влияют на рынок, и их популярность больше обусловлена маркетинговыми инструментами, нежели реальным профилем потребления», – отмечается в материале.

От безлимитных тарифов отказываются или повышают на них цены, потому что они не являются выгодными для телекоммуникационных компаний. По факту от безлимитов операторов заставили отказаться те пользователи, которые намеренно «выкачивали» все подряд, каналы забивались, появлялись трудности у других абонентов.Однако полностью их с рынка убирать не станут, а вместо этого в сентябре этого года повысят стоимость услуг на 15–20%.

Сейчас началась трансформация рынка в сторону роста спроса на тарифы с совместным потреблением, конвергентные тарифы и тарифы с включенным доступом к цифровым сервисам.