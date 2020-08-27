РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 авг. Врачи-онкологи отделения №1 Московского областного онкодиспансера в Балашихе впервые провели пациенту фотодинамическую терапию опухоли бронха, сообщил главный врач диспансера Владимир Асташов.

Метод фотодинамической терапии в областном онкодиспансере активно применяется уже с 2019 года, но для лечения онкологии легкого – впервые.

«У пациента, которому провели фотодинамику бронха, по месту жительства был диагностирован центральный рак левого легкого, и для лечения он был направлен в онкодиспансер. У него снижены дыхательные резервы, очень низкая бронхиальная проходимость, поэтому на данный момент операцию делать рискованно. На консилиуме было принято решение на первом этапе лечения провести фотодинамическую терапию», – сказал Асташов.

Он добавил, что фотодинамическая терапия может использоваться как вспомогательная, если у пациента наблюдается дыхательная недостаточность, вызванная онкологическим заболеванием. Также благодаря этому методу можно локально устранить опухоль для комбинированного лечения, выиграть время для подготовки к сложной операции.

Кроме того, при начальных формах рака легкого и при неоперабельности пациента ФДТ может применяться и как комбинированный метод лечения с химио- или лучевой терапией, и как самостоятельный – в паллиативных целях.

По словам заведующего отделением №1 МООД Сергея Тарарова, сначала они провели флюоресцентную бронхоскопию, чтобы определить границы злокачественного образования. Затем с помощью специального оборудования – эндоскопа – начали точечно проводить фотодинамическую терапию прямо на место опухоли.

Через несколько дней после оперативного вмешательства по результатам обследования выяснилось, что негативного эффекта от облучения для здоровых тканей легкого нет. Зато злокачественная опухоль получила серьезные повреждения благодаря применению фотодинамической терапии.

«Сейчас пациент получает лечение по поводу хронической обструктивной болезни легких, и, если благодаря фотодинамике его показатели улучшатся, то у него появляется шанс на операцию», – подчеркнул Тараров.

Операция прошла успешно, пациент хорошо перенес эту процедуру. Поэтому при показаниях фотодинамическая терапия опухоли бронха докторами областного онкодиспансера будет использоваться и в дальнейшем.