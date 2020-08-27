РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 авг. В четверг центральная детская библиотека «Бригантина» Люберец приглашает ребят на онлайн-мероприятия, для них подготовили чтение рассказа, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В 12:00 пройдет чтение рассказа С. Георгиева «Таня+Саша». В 14:00 состоится литературная страничка, посвященная 70-летию со дня рождения детской писательницы Н.З. Соломко», - говорится в сообщении.

Присоединиться к мероприятиям можно в социальной сети Instagram: https://www.instagram.com/cdb.brigantina.